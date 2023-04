De forma inovadora, o deputado Cássio Gois (PSD) está empenhado em promover o desenvolvimento da agricultura familiar no interior de Rondônia.

Com o objetivo de beneficiar os produtores rurais, o parlamentar planeja alcançar nesta primeira etapa 10 municípios da região do Café, incluindo sua cidade base Cacoal, com investimentos diretos em parceria com os prefeitos por meio das Secretarias de Agricultura.

“É fundamental investir na agricultura, que é uma das principais atividades econômicas de Rondônia. Pretendo trabalhar em estreita colaboração com os prefeitos para identificar as necessidades dos produtores e promover ações que possam impulsionar o setor como a compra de seus alimentos com a distribuição para as creches, escolas, entidades e a assistência social”, afirmou o deputado Cássio Gois.

Rondônia é conhecida por sua forte presença no agronegócio, com destaque para a produção de grãos como soja, milho e arroz, além da pecuária de corte e leiteira. Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado ocupou o 8º lugar no ranking de estados brasileiros na produção de grãos em 2021, com uma safra de aproximadamente 9,7 milhões de toneladas.

No entanto, mesmo com a expressiva produção agrícola, ainda há desafios a serem enfrentados pelos produtores rurais de Rondônia, principalmente para o pequeno produtor. “É aí que entra o nosso trabalho como deputado, realizando investimentos na infraestrutura das estradas vicinais, promovendo o acesso a tecnologias modernas e também o escoamento da produção”, afirma Gois.

É nesse contexto que o deputado Cássio Gois busca implementar ações que possam beneficiar diretamente a vida dos agricultores. “Vamos trabalhar para buscar recursos e parcerias que possam contribuir para o desenvolvimento do setor em Rondônia”, destacou o parlamentar.

Para concretizar seu projeto, o deputado já estabeleceu diálogo e firmou compromisso com os prefeitos dos municípios, a fim de identificar as demandas específicas de cada região e buscar recursos junto ao governo estadual e federal, assim como outras fontes de recursos.

“Vamos, sim, trabalhar em conjunto com os prefeitos, buscando parcerias e recursos para que os investimentos na agricultura possam ser realizados de forma efetiva e alcançar diretamente a vida dos produtores. Nosso objetivo é contribuir para o crescimento econômico do estado e para o bem-estar dos nossos agricultores”, finalizou o deputado.