O cantor João Victor dos Santos, de 22 anos, nascido em Campo Grande, e criado na cidade de Chupinguaia desde 2001, conhecido nacionalmente como, “João Reys” visitou a redação do Extra de Rondônia no último sábado, 15, onde falou sobre sua carreira musical e como ficou conhecido nacionalmente.

Atualmente o cantor mora na cidade de Balneário Comburiu, e durante o mês de abril realiza tour em Rondônia.

O artista conta que a paixão pela música vem de família, pois sua mãe, Ivonete Alves dos Santos, era cantora e participava dos concursos de música que aconteciam na cidade.

Aos 08 anos começou a cantar na igreja e participou do Festival Popular da Interpretação da Canção (Fespic), onde se destacou e venceu.

O cantor chegou a formar dupla quando tinha apenas 15 anos que se chamava “João Reys & Kaio Costta”, seu parceiro de música tinha o desejo de se apresentar em um programa nacional, e decidiu então vender seu carro e ir para São Paulo, e após três semanas conseguiram agendar uma data para participar do quadro “Dez ou Mil” do Programa do Ratinho no SBT.

A dupla se destacou no programa e receberam o troféu e a premiação por participação.

No ano de 2020 decidiram encerrar a dupla e seguir carreira solo, e em busca de melhores oportunidades se mudou para a cidade de Balneário Camboriú, “cheguei a morar de favor na casa de um amigo, fui somente com minhas roupas e pouco dinheiro, tive dificuldades para se estabilizar e conseguir um emprego” comenta o cantor.

“João destaca que somente após três meses na cidade conseguiu emprego em uma barbearia e através disso teve a oportunidades de dar sequência em sua minha carreira como cantor, montei minha própria banda e hoje realizamos shows em todo o Brasil”, frisa João Reys.