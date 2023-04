Um homem, de 24 anos, denunciado pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO), foi condenado pelo Tribunal do Júri a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, por matar uma adolescente de 14 anos com quem mantinha um relacionamento.

O julgamento ocorreu na última sexta-feira (14), no Fórum Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) em Porto Velho, com a acusação pelo MP feita pela Promotora de Justiça Lisandra Monteiro.

O crime aconteceu no dia 5 de abril de 2020, em uma casa na Zona Rural de Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho. O réu esfaqueou a vítima no pescoço e nas costas.

Segundo a denúncia, a adolescente queria se separar do acusado, mas ele não se conformava com o fim do relacionamento, pois “nutria sentimento de posse em relação a ela”.

A Promotora argumentou que o crime gerou dano ao filho do réu e da vítima, pois o menino viu o corpo da mãe na cena do crime. A criança tinha 1 ano na época.

O júri reconheceu que o acusado cometeu o crime por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima.