Paulo Coelho, o Paulinho, inaugurou dia 2 de dezembro passado a “Ideias Podcast”, que tem atraído um público significativo, segundo ele.

Foram ao ar onze entrevistas, com média de 600 visualizações ao vivo, cada.

Em visita ao Extra de Rondônia, Paulinho contou um pouco mais sobre o meio. “Foi visitando a WK Produtora, que estava iniciando o podcast Agronews, que achei interessante a ‘pegada’ deste tipo de comunicação virtual”, explica o empreendedor, ao dizer, também, que fazem parte da equipe Angélica kaiser e Miguel Pereira, o popular “Vô da Rádio”.

Os temas variam. Em regra, são assuntos do interesse dos cidadãos vilhenenses. Um dos podcasts que mais deram resultado foi o que tratou da legalização fundiária no município. Mas também houve temas como a causa animal, evangelismo e outras questões do cotidiano.

Teve boa audiência a participação do senador Marcos Rogério (PL), em seu retorno ao mandato depois de quatro meses afastado. Nesse dia, foram 2200 pessoas visualizando, ao vivo, enquanto o senador se manifestava.

Na semana passada, a deputada federal Silvia Cristina (PL) falou sobre o seu trabalho como legisladora e a prioridade que dispensa à área de saúde. Cerca de 700 pessoas acompanharam.

Segundo Paulinho, os números o surpreenderam. “Eu não tinha nem o hábito de lidar com redes sociais. Então, para mim se houvesse dez visualizações eu já ficaria feliz. Mas veja: são centenas de pessoas ao vivo, e outras muitas depois que vai ao ar”.

A filosofia do trabalho, diz Paulinho, é abrir o espaço para que “os convidados mostrem o melhor deles: é uma forma de inspirar outras pessoas”.

Outra característica do projeto é, conforme Paulinho, “não ter opinião”. Ele explica que quem deve ter opinião e ser responsável pelo que fala, é o convidado. “O espaço é livre, democrático e o participante se sente à vontade, como se estivesse batendo um papo longe das câmeras”, encerra.

A próximo podcast será dia 27 de abril com o tema: Os 50 anos da Embrapa no Brasil. Toda quinta-feira, às 20h, o canal entra ao vivo no ar, no YouTube: Ideias Podcast com Paulinho Coelho. No Instagram, @IdeiasPudcast. O papo pode durar entre uma até duas horas, dependendo do conteúdo.