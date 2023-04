O evento aconteceu no último sábado, 15, no auditório do Hotel Portinari, e contou com a participação de 50 mulheres de Vilhena e Região.

A idealizadora do evento, Mônica Aquino, criou o Workshop com o intuito de trazer os assuntos relacionados a finanças de uma forma simples, descomplicada e prática para que todas as mulheres, independente da formação intelectual ou classe social aprendam a gerir o seu dinheiro com autonomia e segurança.

Durante o Workshop foram abordadas pautas de muita relevância para o momento atual. O tema da primeira palestra foi como lidar com as emoções que influenciam a vida financeira das mulheres.

O evento contou com material didático e uma aula prática de como organizar as finanças em três passos, onde a educadora financeira Mônica Aquino, ensinou para as participantes do Workshop, as técnicas para gerar renda com garra, gastar com sabedoria e investir com inteligência.

Para essa quinta edição, o evento contou com a participação do educador financeiro, Breno Invest, que ensinou para as participantes como construir o ciclo da riqueza.

Foram realizados sorteios de presentes e foi oferecido um coquetel a todas mulheres de valor, como elas são intituladas após receberem o certificado de participação do Workshop Mulher de Valor.

A procura foi tamanha por vagas no evento que a próxima edição em Vilhena já está sendo organizada e para incluir o nome na lista de espera, as mulheres interessadas deverão enviar mensagem para o Whatsapp (69) 9 8140 – 8115.

