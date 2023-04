O atual campeão estadual recebeu a União Cacoalense se no Gentil Valério e criou boas chances de gol no primeiro tempo com o atacante Léo Mineiro, mas o artilheiro não aproveitou e parou no goleiro da Raposa da BR.

No final da partida uma disputa de bola terminou em um grande susto, o lateral esquerdo Renan ficou desacordado após bater a cabeça com o jogador do Real Ariquemes, Renan foi rapidamente socorridos pelos médicos e levado a unidade de saúde onde ficou em observação.

Já o primeiro jogo entre o Furacão do Vale do Jamari e a Raposa da BR terminou mesmo sem gols no Valerião.

Público pagante 245 I Renda R$ 3.850,00

Ji-Paraná X Porto Velho

Na outra partida entre Ji-Paraná e Porto Velho muitos gols em tarde inspirada do atacante Luan, no primeiro tempo após cruzamento Luan aproveitou para vencer a defesa da locomotiva e marcar de cabeça para o Galo da BR.

No segundo tempo Luan voltou a fazer a alegria dos torcedores que compareceram em bom número ao Biancão, de pênalti Luan ampliou para o Jipa. No final da partida o Porto Velho ganhou fôlego na disputa por uma vaga na final, após bate rebate Rennã livre na área descontou para a Locomotiva. Com a vitória o Ji-Paraná fica a um empate para ir a mais uma final do Rondoniense.

Público Pagante – 2.060 I Renda R$49.450,00