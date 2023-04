Grandes empresas começam a apoiar os jogos eletrônicos

Já faz algum tempo que as grandes marcas perceberam que precisam ir além do próprio nicho para atrair o público. Estar em eventos e no cotidiano dos possíveis clientes é essencial para ganhar visibilidade e conquistar ainda mais admiração.

Independentemente da modalidade, o esporte é algo que ajuda a conectar as empresas com o público. O que as companhias estão percebendo é que os jogos eletrônicos também estão em alta e, por isso, merecem atenção especial.

Natura faz parceria com a organização XIS

Sempre atenta às necessidades e hábitos do público, a Natura está sempre apoiando causas em que acredita. Como é possível ver neste catálogo Natura, a marca tem lutado pela diversidade, tanto ao desenvolver produtos para todos os tons de pele quanto na comunicação. As últimas revistas e posts da marca sempre envolvem pessoas diferentes, para mostrar que a marca se preocupa com todos os públicos.

No quesito esportivo, em 2022, a empresa apoiou uma edição especial do podcast Barba, Resenha e Bigode com o ex-atacante Fred. O intuito foi promover a linha masculina Natura Homem Geo. Além disso, eventualmente, a companhia envolve seu nome em eventos esportivos e em colaboração com comunidades para fomentar o esporte.

Recentemente, a Natura deu mais um passo para se comunicar com o público de jogos eletrônicos. Em parceria exclusiva com a organização XIS, ela está ajudando a desenvolver uma equipe feminina de Wild Rift e que se chama XIS by Natura.

A ideia da empresa é incentivar que mais meninas possam se dedicar ao esporte, garantindo um espaço mais igualitário para todas. Segundo os comunicados da marca, esse é apenas o começo das ações que a empresa pretende fazer no nicho de e-sports.

Motorola se destaca no mercado e-sports

Enquanto a Natura começa a investir em e-sports, outras empresas, e que estão mais relacionadas a esse meio, avançam em patrocínios e ações especiais. Esse é o caso da Motorola. A marca de aparelhos eletrônicos realizou um reality show para gamers em 2021.

Chamado de PWR2Game, o programa foi transmitido de maneira on-line e teve como objetivo descobrir novos talentos. Ele começou com 20 pessoas e contou com diversas provas. O prêmio envolvia produzir conteúdo pelos canais oficiais da Motorola e uma possível contratação pelo Flamengo Esports.

A empresa também patrocina a paiN Gaming, maior equipe de jogos eletrônicos da América Latina. Além disso, é comum vê-la marcando presença em competições dessa modalidade.

Público gamer não para de crescer no país

As empresas que estão investindo nesse nicho sabem a oportunidade que têm diante de si. De acordo com levantamento da Pesquisa Gamer Brasil (PGB), realizado em 2022, 74,5% da população brasileira consome jogos eletrônicos. Ou seja, três em cada três pessoas se divertem dessa forma. O número é o maior já registrado.

O aumento do tempo em casa, por conta da pandemia, e os menores custos envolvidos para a prática são apontados como razões para o comportamento. Antes muitas pessoas não tinham condições financeiras de ter um aparelho de videogame e de gastar com os jogos em si. Atualmente, é possível jogar pelo computador e pelo celular – dispositivo que boa parte da população possui.

Além disso, a pesquisa não considerou apenas jogos específicos. Todas as categorias de games foram contadas, dos mais simples até os mais complexos. Por conta desse aspecto, há público de todas as idades.

Como se percebe, existe um grande nicho de jogos eletrônicos que ainda pode ser explorado. Não apenas empresas que estejam relacionadas como vários outros mercados podem explorar essa audiência. A Natura, que é uma marca de cosméticos, é apenas um exemplo de empresa que está aproveitando essa oportunidade.