Quais são as ruas mais emblemáticas de Fortaleza?

Fortaleza, a capital do estado do Ceará, é uma das cidades mais importantes da região do Nordeste. Com Recife e Salvador, e é a quinta maior cidade do Brasil em número de habitantes. É considerada um centro industrial e agrícola de importância nacional e um dos núcleos modernos mais avançados dos últimos tempos.

Fortaleza é um dos destinos turísticos mais populares do país. Os visitantes chegam à cidade atraídos pela beleza das suas praias, a vida noturna agitada, a deliciosa gastronomia e o contato com a história e a cultura da região.

Seus 34 quilômetros de praias e a surpreendente quantidade de dias ensolarados por ano fazem com que Fortaleza seja um destino perfeito para aqueles que procuram explorá-lo por serviços de carro para alugar.

Vale a pena alugar um carro?

O aluguel de carros em Fortaleza oferece a vantagem de se locomover livremente e a qualquer momento pela cidade e pelas suas proximidades. Sendo a capital do estado, e uma das cidades mais importantes da região, é normal existirem outros locais interessantes para descobrir e visitar a alguns quilômetros de distância. Dessa forma, para poder chegar nesses locais, é preciso contar com algum tipo de meio de transporte particular, já que nem sempre é possível viajar com o transporte público.

Ruas importantes em Fortaleza

Rua Dragão do Mar

A rua Dragão do Mar é um dos melhores lugares para dar início ao roteiro de atividades que a cidade de Fortaleza tem a oferecer aos turistas. A praça localizada na parte oeste da Rua Dragão do Mar oferece propostas muito animadas, como uma grande e pitoresca feira de artesanato, shows de bandas ao vivo e bares e restaurantes para saborear uma boa refeição.

Alugar um carro na área permite chegar até o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, um dos maiores centros culturais do país. Tanto a rua como este espaço prestam homenagem a Francisco José do Nascimento, também conhecido como “O Dragão do Mar” ou “Chico da Matilde”, uma figura histórica do estado do Ceará, símbolo dos movimentos pela abolição da escravatura.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura possui 30 mil metros quadrados de espaço dedicado à arte e à cultura, com um Planetário, um Teatro, cinemas, um anfiteatro, uma biblioteca, galerias múltiplas, os Museus de Arte Contemporânea do Ceará e o Museu de Cultura do Ceará, além da possibilidade de participar de eventos na Praça Verde, com espetáculos nacionais e internacionais. O próximo ponto do roteiro turístico de Fortaleza fica apenas descendo a famosa rua.

Avenida Beira-Mar

A Avenida Beira-Mar é um dos pontos turísticos mais importantes de Fortaleza. É um calçadão que atravessa a maior parte das praias da cidade. Está localizado em uma área privilegiada do município e por isso, uma das mais procuradas pelos turistas. A Avenida Beira-Mar destaca-se pela sua incrível paisagem, e a nobreza e a qualidade de vida do bairro que ocupa a maior parte de sua extensão, Meireles. A avenida chega até as praias de Iracema, famosa pela quantidade de restaurantes, lojas, mercados e bares.

Outras ruas importantes

– Avenida Alberto Nepomuceno e Gentil Bezerril: É lá que fica o Mercado Central de Fortaleza e suas mais de 500 barracas de artesãos, tecidos, ferramentas, artigos de couro e lembranças para turistas, em uma estrutura labiríntica. Logo em frente ao Mercado, na Rua Gentil Bezerril, podem ser apreciados os restos da “pedra de fundação” de Fortaleza, que deu o nome à cidade, o Forte Nossa Senhora da Assunção, construído pelos holandeses que estiveram no território em 1649, justamente, como uma defesa contra os portugueses.

– Rua São Paulo: perto da Rua São Paulo está localizada a Catedral Metropolitana, com suas torres de 75 metros de altura que a tornam um dos maiores templos do país, e o Museu do Ceará, onde pode ser conferida toda a história de Fortaleza.

Benefícios do aluguel de carros

O aluguel de carros em Fortaleza permite aos turistas não apenas passear pelas ruas mais importantes da cidade e conhecer a riqueza histórica de um dos locais mais antigos do país, relaxar nas belas praias (Canoa Quebrada é uma das mais populares) ou aproveitar a vida noturna, senão também planejar visitas a lugares que não estão ficam no centro do município.

– Parque Ecológico Río Cocó

Destinado a quem quer fazer uma pausa da correria do centro, o enorme Parque Ecológico Rio Cocó possui vários circuitos de trilhas cercadas pela vegetação da região e uma variedade de animais nativos.

– Parque aquático Porto das Dunas

Com atrações aquáticas, o Parque Porto das Dunas está localizado na vizinha cidade de Aquiraz (a 27 quilômetros do centro), sendo um dos principais motivos para procurar empresas de aluguel de carros em Fortaleza. O local conta com uma praia coberta e uma infinidade de atrações para todas as idades, desde tobogãs aquáticos como o “Insano” (41 metros de altura) ou o “Tsunami”, a maior piscina de ondas da América Latina.

– Mundaú e Jericoacoara

Um pouco mais longe da cidade, os turistas podem encontrar outros destinos turísticos como Mundaú, um município que pertence a Trairi, e a famosa Jericoacoara. Se estiver na área de férias e quiser algum lugar relaxar, vale muito a pena visitar essas duas cidadezinhas, já que oferecem muita paz e tranquilidade, com rios, praias, lagoas e dunas. Para visitá-los, o melhor é alugar um carro em Fortaleza e cair na estrada.