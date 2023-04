Fantástica a performance das equipes da AVV na primeira competição da temporada, nossas meninas e meninos tiveram desempenho brilhante ao conquistarem quatro ouros, uma prata e um bronze no segundo Festival de Base da AFV de Jaru; ocorrido no último final de semana sinalizando para uma temporada que promete trazer muitas conquistas para o voleibol de base de Vilhena.

Desta vez as conquistas vieram com os títulos das categorias sub 14 feminino e masculino, sub 18 feminino e sub 20 masculino, a prata do sub 21 feminino e o bronze do sub 18 masculino, feito só alcançado pela delegação de Vilhena que esteve presente no pódio de todas as categorias.

Em outra frente, nossos atletas lideraram as premiações individuais e brilharam com performances convincentes, sendo escolhidos como os melhores em várias partidas e fazendo parte das seleções (sub 20 masculino: quatro atletas, sub 18 feminino: quatro atletas, sub 21 feminino: quatro atletas, sub 14 feminino e masculino: seis atletas cada uma), do festival em todas as categorias com destaque para os atletas: Luan Leal, Gabriela Godoy, Sabrina monteiro, Guilherme Souza e João Brito que foram os MVP de suas categorias

A participação das equipes da AVV no festival ocorreu graças ao esforço da Secretaria Municipal de Esportes capitaneada pelo secretário Silmar de Freias Neto e toda equipe da SEMES que não mediram esforços para viabilizar nossa participação, possibilitando o êxito de nossas jovens atletas.

O resultado foi muito comemorado pela comissão técnica formada por France Lima, Daniel Trindade, Heliomar Gonçalves e Silvan Freitas que começam a ver os resultados que esperamos para temporada de 2023.