O deputado Cirone Deiró (União Brasil) defendeu a instalação de totens do Sistema Interativo de Segurança por Videomonitoramento em Cacoal e no Distrito do Riozinho.

Os equipamentos contam com tecnologia de última geração e permitem o controle, em tempo real, dos locais monitorados.

“Os totens fazem parte dos investimentos feitos pelo governador Marcos Rocha na segurança pública do Estado e queremos que esse benefício contemple também a população de Cacoal e do Riozinho”, disse o deputado.

Segundo Cirone, o sistema já está em funcionamento em Porto Velho e nos próximos dias deverá atender também outros municípios do Estado. “Tendo em vista a importância desses equipamentos para o fortalecimento da segurança da população, é importante que essa ação atenda Cacoal e também o distrito do Riozinho, localizado a apenas 15 Km de distância “, disse.

Cirone afirmou que os moradores de Cacoal e do Riozinho enfrentam desafios de segurança similares aos de outras áreas urbanas e investir num sistema de alta tecnologia, é uma ação eficaz na prevenção e no combate à criminalidade na região, além de auxiliar as forças policiais no cumprimento de suas funções. “A implementação deste sistema é um passo necessário e estratégico para promover a segurança e melhorar a qualidade de vida dos habitantes locais”, disse o deputado.

COMO FUNCIONAM

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), os totens auxiliam nas atividades rotineiras das forças de segurança, preservando a ordem pública e atendendo situações de emergências.

Os equipamentos contam com monitoramento por câmeras 360° em tempo integral, botão de emergência, canal de comunicação direto com a autoridade de segurança, detecção automática de vandalismo com acionamento da Sirene e da autoridade de segurança, interação entre a comunidade e as forças de segurança pública, reprodução automática de mensagens de áudio pré-gravadas.