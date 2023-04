Conforme o site Climatempo, a temperatura chegará a 18 graus nesta sexta-feira.

O clima amanheceu com sol em Vilhena nesta quarta-feira, 19, com o termômetro marcando 23 graus às 6h.

Para esta quinta-feira, 20, a previsão é que o clima continue de sol com previsão de 20 graus ao amanhecer, depois a temperatura aumenta em torno de 28 graus com pancadas de chuvas até o fim da tarde.

Já na sexta-feira, 21, os termômetros deverão marcar 18 graus, porém, no decorrer do dia, deverá ficar na casa dos 30 graus, sem chuva.

Já no sábado, 22, o dia amanhece com a temperatura em torno de 19 graus e, no decorrer do dia, deve ficar em torno de 28 graus, com pancadas de chuvas