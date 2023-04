Na tarde desta terça-feira, 18, Maico Gomes Colombo, corretor imobiliário, credenciado no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI) há três anos, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre a importância do profissional formado na área para todos que desejam adquirir ou alugar um imóvel, e o crescimento do setor imobiliário, em Vilhena.

Maico Gomes, quer mostrar ao público que deseja sair do aluguel e sonha em ter a casa própria a importância do corretor imobiliário no processo da escolha do imóvel, principalmente na parte de toda a documentação necessária, para que no futuro não tenha nenhum eventual problema com o imóvel adquirido.

“O corretor de imóveis é o profissional que intermédia as transações imobiliárias, seja no processo de compra ou venda de um imóvel. Ele é indispensável para fazer um bom negócio, mas sobretudo, para que não caia em golpes e tenha prejuízo ao adquirir uma casa ou apartamento. Por isso, entre as principais tarefas de um corretor estão: divulgar e avaliar o imóvel, conferir e organizar as documentações”, comenta Maico.

“O mercado imobiliário brasileiro tem sido destaque na economia do país nos últimos anos, principalmente durante e após a pandemia de Covid-19. Em Vilhena, por exemplo, no ano de 2022 houve um aumento de 20% até setembro, nos lançamentos imobiliários”, explica o profissional.

“Os números vêm crescendo gradativamente como profissional na área, arrisco a dizer que, no atual momento Vilhena é como uma mina de ouro, e vem sendo cada vez mais valorizada no ramo imobiliário, como, por exemplo, o Parque Shopping Jardins de Vilhena, que se localiza no bairro Cidade Jardim IV, o empreendimento valoriza o crescimento da cidade e o desenvolvimento, e contará com grandes empresas nacionais gerando empregos no nosso município”, frisa Maico.