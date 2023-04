Após pedido do deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) o governo de Rondônia, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RO) iniciou a recuperação da RO-391, trecho compreendido entre o município de Chupinguaia e o distrito do Guaporé, na BR 364.

As ações de recuperação da rodovia se fez necessária, após os buracos tomarem conta de vários trechos da RO-391, prejudicando o escoamento da produção local e o trânsito intenso de veículos pesados que dia a dia transportam grãos, gado, insumos e alimentos para as criações.

“A RO-391 é uma das principais vias de escoamento da produção agropecuária do município de Chupinguaia. Por esse motivo, era necessário solicitar que as máquinas do DER façam os trabalhos de recuperação da rodovia. Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha e à equipe do DER, por atender o nosso pedido tão prontamente”, destacou Goebel.