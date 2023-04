Na terça-feira, 18, o vice-prefeito Aparecido Donadoni, que também é Secretário Municipal de Agricultura, acompanhou de perto as ações do “Programa Porteira Adentro”, na região da Linha 115 e Linha Sawaris, em Vilhena.

Na oportunidade, Aparecido Donadoni ouviu demandas de produtores rurais, reafirmou o compromisso da Secretaria de Agricultura com a produção familiar e parabenizou os servidores da pasta pelos serviços prestados.

“A administração segue trabalhando para o bem de Vilhena, e na SEMAGRI não é diferente, estamos trabalhando em prol dos pequenos produtores rurais e no decorrer deste ano, iremos atender todas as associações em nosso município.” – destaca o secretário.

A Secretaria Municipal de Agricultura desenvolve diversos programas para a agricultura familiar, dentre eles são o “Porteira Adentro” e o “Balde Cheio”.

O “Porteira Adentro”, é um programa que atua em propriedades de até 100 hectares. Através deste é realizado serviços de patrolamento, encascalhamento e abertura de estradas; tanques para piscicultura; gradeamento; entre mais outros serviços.

Já o “Balde Cheio”, tem como metodologia utilizar uma propriedade leiteira de pequeno porte, familiar e com dificuldade financeira, como “sala de aula prática”. Um dos benefícios do programa é aumentar a produtividade e a renda, sem perder o foco no produtor e na sustentabilidade da propriedade.

Você pequeno produtor que tem interesse em receber as ações dos programas da SEMAGRI, pode estar visitando a secretaria localizada no prédio do antigo Verdurão, na BR-174, de segunda a sexta-feira, das 07 as 13:00.