Um apenado identificado pela inicial V., sofreu tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira, 20, quando chegava em casa na Avenida Perimetral, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a vítima havia saído da Colônia Penal e estava chegando em casa, quando foi cercado por homens em dois carros que atiraram contra ele. A vítima que estava em um veículo, saiu em alta velocidade.

Não há informação se a vítima foi alvejada, ou se trocou tiros. Porém, no chão foram encontradas cápsulas de pistola e espingarda calibre 12.

A guarnição da Polícia Militar (PM) está no local e colhe informações para registrar a ocorrência.

Segundo a polícia, o crime pode ter sido acerto de contas entre facções.