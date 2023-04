POLIANA MIRANDA FAZ ANIVERSÁRIO Na próxima segunda-feira, DIA 24, a bonita e elegante POLIANA MIRANDA festeja aniversário. A dinâmica e versátil empresária comanda as prestigiadas concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, e CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. Na foto em uma de suas inúmeras viagens pelo mundo.

CASA DA SOPA – Instituto SEMENTES DE LUZ Semana passada estive visitando a CASA DA SOPA e fui recepcionada pela presidente Elenara Ues Cury do Instituto SEMENTES DE LUZ, instituição filantrópica de assistência social sem fins lucrativos, localizada no bairro Bela Vista em Cacoal/RO, desde 1994. No próximo DIA 13 de maio acontece o JANTAR BENEFICENTE Dia das Mães em prol da CASA DA SOPA, no salão de eventos do Catuaí Hotel.

REVISTA MARISA LINHARES – SICOOB FRONTEIRAS Fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, e hoje presente em três estados, RO, MT e MS, a SICOOB FRONTEIRAS é uma forte parceira como anunciante da REVISTA MARISA LINHARES desde sua 1ª Edição em 2018. Na foto GILMAR ODORISI um dos fundadores da renomada cooperativa de crédito. A 12ª EDIÇÃO circulará em maio próximo.

SICOOB FRONTEIRAS … Ribas do Rio Pardo/MS Em RIBAS DO RIO PARDO/MS, a diretora de negócios Rosilaine Repiso, o investidor Antônio Filho, o prefeito João Alfredo e o gerente Luiz Tarelho descerraram a faixa de inauguração da mais nova agência da renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS presente em 22 municípios nos estados de RO, MT e MS, com a qual expande assim sua atuação na região centro-oeste do estado. Com uma população aproximada de 25 mil habitantes, Ribas do Rio Pardo é o terceiro município a receber uma agência do SICOOB FRONTEIRAS em 2023. As outras duas foram em Denise e Arenápolis no Mato Grosso.

EQUIPE FIAT PSV Rolim de Moura Na moderna FIAT PSV Rolim de Moura que tem padrão FIAT, o gerente de peças Sérgio Augusto, o gerente geral Jeferson Soares Lima e o gerente de oficina Adilson Novaki com a equipe de colaboradores dos departamentos de peças e oficina.

DIMARE CACOAL Móveis Planejados Na prestigiada inauguração da moderna DIMARE CACOAL Móveis Planejados em Cacoal/RO, na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce, o sócio proprietário Wender Garcia com a arquiteta Monica Limoli, que prestigiou o empreendimento de maravilhosos showrooms decorados por renomados arquitetos do município e Região.

DIMARE CACOAL Móveis Planejados Para deixar o ambiente harmonioso no showroom que assinou na loja de móveis planejados DIMARE CACOAL, o arquiteto MARCONDES GUIMARÃES escolheu um estilo clássico e atemporal, um espaço criado para receber e se aconchegar. Todo o projeto foi criado com uma intenção, e criou uma sala de estar living, pensado para receber os amigos em dia festivo, que pode facilmente ser utilizado em um ambiente comercial.

ARQUITETA LETÍCIA CAVALCANTE Em clima de felicidade e realização, a bonita LETÍCIA CAVALCANTE colou grau no curso de Arquitetura e Urbanismo, e foi prestigiada pelo namorado o empresário Eduardo Yamada Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL.