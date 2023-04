Um reforço de mais de 700 policiais militares para atuar nas imediações das escolas públicas e privadas do Estado de Rondônia foi anunciado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, nessa quarta-feira, 19, no Quartel do Comando Geral da PMRO em Porto Velho.

O Secretário da Sesdec, Felipe Vital, informou que todas as ações do Governo do Estado, têm sido realizadas em conjunto e de forma integrada, por meio das Polícias Civil e Militar de Rondônia, bem como da Secretaria de Estado da Educação – Seduc. E reforça que nesta quinta-feira, terá reforço na segurança das Escolas em Rondônia: “Temos feito todo o possível para que a sociedade rondoniense que frequenta o ambiente escolar possa se sentir segura. A Polícia Militar tem feito um trabalho importante nesse quesito. A presença policial inibe o cometimento de crimes diversos, e assim tem sido nos últimos dias. Para amanhã, teremos um reforço ainda maior com um efetivo de mais de 700 policiais militares atuando diretamente nas escolas em todo o Estado. Informa o Secretário.

O comandante-geral da PMRO, coronel PM James Padilha, acrescenta que as ações policiais em Rondônia tem seguido protocolos rígidos de planejamento e execução, tornando o Estado referência no quesito segurança nas Escolas: “todas as ações de segurança pública que o Governo de Rondônia tem feito para a população rondoniense se dá graças ao nosso Governador, coronel Marcos Rocha, que não tem medido esforços para cuidar da situação de forma rápida e eficiente. A Polícia Militar desde o começo de março, com o lançamento do Programa Cidade Segura, tem desempenhado sua missão de maneira mais efetiva e presente. Com o apoio da Sesdec, as ações preventivas têm sido mais frequentes, principalmente no ambiente escolar” disse o comandante.

O secretário adjunto da Sesdec, Hélio Gomes, também elencou sobre os trabalhos em conjunto da segurança pública em Rondônia, enfatizando o trabalho desempenhado pela Polícia Civil: “os trabalhos de investigação quanto a difusão de notícias falsas nas redes sociais tem surtido efeitos imediatos para quem as divulga. A Polícia Civil está atenta e buscando todos os meios para continuar identificando os autores que buscam promover o caos na sociedade com notícias falsas e infundadas. Mas estamos aqui justamente para dar o apoio à sociedade, que tanto necessita” disse o Dr. Hélio. Na oportunidade, também solicitou a família dos alunos que busquem orientá-los quanto ao assunto das ameaças em redes sociais, primeiro não difundindo conteúdos impróprios eivados de dúvida e em caso de detecção dessas mensagens, denuncie junto a Polícia Civil por meio do 197.

O Governador de Rondônia, Marcos Rocha, enaltece os trabalhos de segurança pública no Estado. “Temos um cenário muito favorável em nosso Estado. A percepção de mensagens, mesmo que inverídicas nas redes sociais, não seria um fator para relaxarmos, pelo contrário. Desde o começo, determinei que a Sesdec e Seduc provessem as medidas cabíveis para que a comunidade estudantil, desde creches à faculdades pudessem dar prosseguimento às suas jornadas letivas sem transtornos. E uma das principais medidas, foi reforçar a segurança nas escolas”, afirmou.