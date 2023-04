Senador por Rondônia, Samuel Araújo voltou a defender a instalação de uma CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro e a possível omissão de agentes públicos.

Nessa quarta-feira (12/04), veio a público a conduta do general Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI, durante a invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Em imagens divulgadas pela imprensa é possível ver a presença do ministro, juntamente com outros funcionários, circulando entre os manifestantes. Um dos servidores é visto conversando e oferecendo água a alguns dos invasores.

Na avaliação do senador Samuel Araújo, é necessário que o Parlamento cumpra o seu papel e instale a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar a conduta do ministro, e a possível omissão dos agentes. “O Congresso não pode se omitir diante do que vimos hoje. É preciso apurar os fatos e investigar se houve algum tipo de omissão”, destacou.

A CPMI já possui o número mínimo de assinaturas. A previsão é de que uma nova reunião ocorra na próxima terça-feira (25/04). Até lá, integrantes da base aliada do governo Lula trabalham para a retirada de assinaturas.

“Eu não sou movido a pressão. Assinei o requerimento para a instalação da CPMI no dia 02 de março e mantenho o meu posicionamento a favor da comissão. Quero que a verdade seja restabelecida”, afirmou Samuel Araújo.