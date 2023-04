A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) visitou, nesta semana, a redação do Extra de Rondônia, momento em que informou a realização de uma grande festa em comemoração ao Dia das Mães em Vilhena.

O evento ocorrerá no domingo, 14 de maio, no pátio da Associação Beneficente Marcos Donadon, a partir das 14h.

A festa “Mães Amigas” contará com uma programação diversificada, com atividades para todas as idades. Entre as atrações, estão previstas apresentações musicais, sorteios de centenas brindes, sorteio de bicicletas.

Além disso, haverá atividades para as crianças, como pula-pula e distribuição de pipoca, cachorro-quente, refrigerante, picolé e algodão doce.

Segundo a deputada Rosangela Donadon, o objetivo da festa é homenagear as mães de Vilhena e proporcionar um momento de lazer e descontração para as famílias da cidade.

“O Dia das Mães é uma data muito especial, que merece ser comemorada com alegria e felicidade. Queremos proporcionar um momento de confraternização para todas as mães de Vilhena, para que elas se sintam valorizadas e queridas”, afirmou Rosangela Donadon.

A festa será aberta ao público e tem entrada gratuita. A expectativa é de que centenas de pessoas participem do evento, que promete ser um grande sucesso e uma lembrança inesquecível para todas as mães presentes.