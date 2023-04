O fim de semana vai começar com tempo seco em boa parte do Centro-Sul do país.

Apesar do sol, as temperaturas vão permanecer amenas, garantindo uma sensação de frio principalmente pela manhã.

No entanto, o centro da massa de ar polar já começa a se afastar do continente e o potencial para geadas diminuir.

No sábado (22), o tempo firme também deve prevalecer nas partes do leste nordestino, com a expectativa de sol entre nuvens.

Nas demais áreas do Brasil há potencial para pancadas de chuva, com maiores acumuladas sendo previstas para a região Norte com volumes entre 25 e 75 mm no Amazonas, norte de Rondônia e em Roraima.

No domingo (23), pouca coisa deve mudar na distribuição de chuva, em que a massa de ar seco ainda deve garantir o tempo firme em todo o Sul e partes do Sudeste e Centro-Oeste.

Volta a chover entre o norte de São Paulo, Minas Gerais e norte do Mato Grosso do Sul, mas de forma básica e sem grandes acumuladas devido a instabilidades em altos níveis da atmosfera.

A chuva mais organizada vai seguir concentrada na região Norte, com volumes que podem atingir os 70 mm desde Rondônia até Roraima.

Outro destaque do domingo é que, após a frente fria se afastar da costa da Bahia, o tempo seco vai voltar a predominar em uma área abrangente desde o norte de Minas até o sul do Ceará.

Previsão do tempo para os próximos dias

Para os próximos dias, o tempo seco e com temperaturas amenas será destaque em partes do centro-sul do país.

Apesar da queda da temperatura, não há grandes preocupações para as áreas agrícolas de milho, cana e café.

Por outro lado, há previsão de muita chuva no Norte do Brasil com volumes entre 70 e 150 mm, distribuídos em cinco dias, o que pode gerar riscos de enchentes e chuvas de terra devido ao solo já encharcado no Amazonas principalmente.

Já no final de abril, uma nova frente fria deve chegar ao Sul do Brasil e provocar muita chuva no Rio Grande do Sul, o que pode impactar passageiros as lavouras que passaram por uma estiagem prolongada e agora podem receber de uma vez só os volumes acima de 100 mm em cinco dias. Isso preocupa especialmente com relação à incidência de pragas e doenças.

Até o dia 2 de maio, o tempo seco vai ser destaque e favorecer o andamento das atividades de campo no Sudeste, boa parte do Centro-Oeste e ainda deve persistir em boa parte do Nordeste também.