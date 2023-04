Adelmo Umbilino dos Santos, de 38 anos, conhecido por “Gordinho da liga”, foi assassinado na tarde de sexta-feira, 21, por cinco disparos de arma de fogo tipo pistola, no distrito do Guaporé, por um homem que chegou em uma motocicleta.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Adelmo era ex-morador da cidade de Colorado do Oeste, e atualmente morava na Rua Pimenta Bueno, no distrito do Guaporé.

A vítima comprava e vendia gado na região, além de fazer parte da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), por isso o apelido “Gordinho da Liga”. Ele já havia sido detido por supostas invasões de terras.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela esposa da vítima, no qual disse que seu marido havia sido baleado na área de casa.

Ao chegar no local, a PM constatou que Adelmo estava morto. No imóvel foram encontradas várias capsulas de pistola.

A mulher da vítima, contou a polícia que que seu esposo saiu cedo para o mato trabalhar e retornou por volta das 13 horas e almoçou, algum tempo depois saiu de casa dizendo que ia no mercado.

A mulher ainda disse que ficou em casa e adormeceu, quando em dado momento ela ouviu disparos de arma de fogo, rapidamente saiu para averiguar e encontrou o marido caído na área de casa ensanguentado, de imediato acionou a polícia que ao chegar constatou que a vítima estava morta.

A PM isolou a área e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec), e depois dos trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para funerária Bom Jesus de Chupinguaia fazer a remoção.

Contudo, a família contratou os trabalhos da funerária Center Pax de Colorado do Oeste, no qual encaminhou o corpo para Vilhena, onde passou por necropsia e depois foi trasladado para Colorado, onde foi velado e sepultado.