Nesta quinta-feira, 27, o caminhoneiro Bruno Duquesme Faria, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia e disponibilizou imagens por ele gravadas mostrando as péssimas condições de trafegabilidade da BR-364, entre Vilhena e Porto Velho.

De acordo com o caminhoneiro, além da rodovia estar em estado deplorável, muitos motoristas fazem ultrapassagens indevidas e manobras perigosas para desviar dos buracos.

Ainda segundo o profissional do volante, a BR-364 precisa com urgência de recapeamento total, não apenas tapar os buracos, pois devido ao grande movimento de caminhões as crateras reaparecem rapidamente.

Diariamente são registrados acidentes na rodovia, maioria causado pelos buracos ao longo da pista, em alguns trechos não há mais asfalto.

Nesta quinta-feira, 27, o deputado estadual Delegado Lucas Torres sofreu acidente próximo ao município de Candeias do Jamari (lei mais AQUI).

>>>Vídeos:

https://

https://