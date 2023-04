Para promover um dia de lazer voltado ao trabalhador, o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, vai promover na próxima segunda-feira, feriado de 1° de maio, às 16h, no Espaço Alternativo de Porto Velho, o Circuito de Turismo do Dia do Trabalhador.

O evento também vai marcar o lançamento da campanha Rondônia tem Turismo, que chega para impulsionar e dar visibilidade aos potenciais turísticos do Estado, além do engajamento dos municípios na tarefa de desenvolver o setor. O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o trabalho que vem sendo realizado para alavancar o turismo no Estado.

O Circuito de Turismo terá estrutura de palco e iluminação para atrações, sorteio de brindes e contará com a participação da população, além das autoridades, instituições de ensino com alunos de educação física e nutrição.

O gestor da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, Gilvan Pereira Júnior explicou quanto à ideia de fazer o evento e o lançamento da campanha, no Espaço Alternativo. “Escolhemos este espaço, pois é um lugar onde as pessoas se reúnem para a prática de exercícios e lazer”, disse.