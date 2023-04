O quartel da Polícia Militar no município de Colorado do Oeste receberá mais R$ 120 mil do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), para a aquisição de equipamentos a fim de complementar a academia que o parlamentar entregou à unidade no último mês.

Neiva destaca que o recurso está assegurado e será encaminhado ao Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização da Polícia Militar (Funrespom), que fará compra dos equipamentos.

Ezequiel disse que durante a entrega dos equipamentos o comandante do quartel, capitão PM Andrade solicitou a ampliação da academia. “Entendemos a necessidade que o militar tem para se exercitar e manter a forma num local adequado. Em Vilhena realizamos duas compras de equipamentos para montar uma academia completa ao Batalhão. Da mesma forma faremos para Colorado”, detalhou.

O deputado frisou ainda, que a academia do quartel de Colorado está sendo utilizada pelos policiais civis. “O capitão PM Andrade quer estender a utilização da academia à população. É uma ação social louvável e tem nosso apoio”, afirmou Neiva.

Para o capitão PM Andrade, a academia representa grande ferramenta para o bem-estar físico e mental da tropa, vez que os policiais são submetidos a situações de estresse e fadiga durante a sua rotina de trabalho. O capitão ressalta que o maior beneficiário é o cidadão, que contará com um policial em plenas capacidades físicas para o desenvolvimento do serviço de Polícia Ostensiva. “O vigor físico e a resistência a esforços prolongados são fatores inerentes ao serviço policial militar e a manutenção da atividade física é preponderante para o alcance dessas condições”, explanou o comandante. O capitão disse ainda, que pretende abrir o espaço para o uso da comunidade, aumentando a interação da população com a instituição.