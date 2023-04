No dia, 27 de maio, sábado, a dupla de violeiros Brenno Reis & Marco Viola, vai animar a “Noite do Agro” que será realizada no Old Ranch, conhecida como a casa mais sertaneja da região norte, em Vilhena.

Os ingressos do primeiro lote para a violada já estão sendo vendidos, no valor de R$90, e os camarotes limitados, para 15 pessoas, R$2 mil.

Os artistas já somam 30 anos de carreira, a história dessa dupla começou no ano de 1997, quando os dois se conheceram por um acaso do destino.

Brenno reis, nascido na cidade de Nonoai — RS em 21 de junho, e marco viola, nasceu na cidade de Pojuca — BA em 23 de fevereiro. Nasceram em lugares tão opostos do Brasil e num belo dia se encontraram num posto de combustível, na cidade de Cuiabá — MT.

Criou — se uma grande amizade entre os dois e aproximadamente um ano após se conhecerem, iniciava a carreira de Brenno reis e marco viola.

Com a dupla começava também o movimento da nova geração da viola caipira no centro oeste brasileiro.

A proposta era modernizar o estilo da música tocada pela viola caipira de uma forma que os jovens passassem a gostar da música caipira.

Para atingir esse objetivo a dupla acelerou algumas músicas de viola e também modernizou os arranjos das músicas românticas com o som da viola caipira, tudo isso em outubro de 1998.

O começo foi difícil, com os primeiros shows quase vazios, em razão do preconceito existente na época em relação à viola.

Com muita luta e persistência a dupla gravou seu primeiro cd, e observou o sucesso de perto logo na primeira gravação (hits como: pode voltar paixão, piracicabano e faca que não corta, ficaram entre as músicas mais tocadas nas rádios locais e estados vizinhos (o ano era 99 /2000.)

Em 1999 e 2000, a dupla foi convidada para cantar em Barretos — SP. Na festa do peão, onde foram muito bem recebidos pelo clube os independentes na pessoa do Milton Colengui.

Apesar do sucesso a dupla não abandonou sua base, (Cuiabá) onde tudo começou, mas hoje devido à agenda de shows mantém escritório e residência na cidade de Campo Grande-MS.

Para mais informações através do telefone (69) 9 8134 – 4990 / Eliton Costa

>> Veja o clip recente de Brenno Reis & Marco Viola

