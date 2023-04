A Sicoob Credisul e a Escola e Faculdade Favoo promovem o primeiro evento da região Norte do país para tratar especificamente de intercooperação e inovação no cooperativismo: o Congresso CoopMind.

O encontro acontece nos dias 18 e 19 de maio, na sede da Favoo, a primeira faculdade cooperativa do país, localizada em Vilhena/RO.

Com o eixo principal “Conexões que fortalecem o cooperativismo e transformam realidades”, a programação terá mais de 20 horas de conteúdo gratuito e reunirá convidados especiais para abordar temas sobre inovação, cooperativismo, agronegócio e agenda ESG.

“Por meio de casos práticos, palestras e debates, o objetivo do CoopMind é impulsionar o cooperativismo na região e mostrar a inovação e a intercooperação estão transformando realidades na nossa região, impactando a vida de milhares de pessoas”, diz a presidente da Favoo, Carolina Torres.

Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, “é importante mostrar dentro e fora da comunidade cooperativista nacional o que estamos fazendo em Vilhena, pois é algo totalmente inovador, dentro daquilo que são as três principais áreas que compõe o IDH (índice de desenvolvimento humano) do indivíduo: educação, saúde e renda”.

No contexto de Intercooperação, por exemplo, casos práticos serão apresentados para mostrar como a parceria entre instituições e cooperativas transformam a realidade das pessoas, por meio de iniciativas em prol da saúde, do desenvolvimento social, do meio ambiente e da educação. Para demonstrar esses casos de sucesso, o congresso contará com as participações de Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, Carolina Torres, presidente da Favoo, Fábio Andreazza, presidente do Conselho de Administração na Copama e Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul e vice-presidente da Favoo. Além dos cases, os participantes também participarão de visitas monitoradas a dois projetos apresentados: o Hospital Cooperar e a Escola e Faculdade Favoo.

O encontro também vai promover a cultura e a música, por meio das apresentações do Coral Sicoob e da Comunidade Indígena Mamaindê, e estimular o contato com produtores e membros de cooperativas da região, em uma feira cooperativista.

Cooperativismo, ESG e Inovação

Para mostrar a importância do movimento cooperativista e de seu impacto na sociedade, o evento receberá o Diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais no Sicoob, Ênio Meinen, que é professor e autor/coautor de vários artigos e livros sobre cooperativismo financeiro. A preocupação ambiental, social e de governança também terá destaque no evento. Para essa pauta, o congresso contará com a participação de Rodrigo Casagrande, doutor em Ciências Contábeis e Administração e coautor do livro Ética, Sustentabilidade e Diversidade.

O congresso também trará para Vilhena experts em inovação para apresentar na teoria e na prática, como o conceito de inovação pode ser aplicado no dia a dia. As palestras abordarão o processo de inovação nas instituições, a diferença da inovação no cooperativismo, a conexão com startups, empreendedorismo e o ecossistema de inovação. Ao final das apresentações individuais, os especialistas Alexandre Carrasco, Dagoberto Trento, Tiago Sartori e Gustavo Mendes se reunirão no palco para uma sessão de perguntas e respostas com os participantes.

Agronegócio

Tão presente e importante na região, o agronegócio também terá um espaço especial na programação do congresso, e contará com um dos maiores professores e cientistas do agronegócio mundial. O especialista em agronegócio da CNN, Marcos Fava Neves – o Doutor Agro é uma das grandes atrações do evento. Autor e organizador de mais de 80 livros publicados em 10 países, além de professor na USP, FGV e universidades internacionais, Marcos Fava palestrará sobre as tendências e inovações no agronegócio brasileiro. O convidado especial também se reúne com Oberdan Pandolfi Ermita, presidente do Conselho de Administração na Sicoob Credip e Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Central Sicoob Norte em um painel de debates sobre cooperativismo e o futuro do agronegócio.

Sobre a Sicoob Credisul

A Sicoob Credisul é a maior cooperativa de crédito da Região Norte do Brasil. Está entre as 20 maiores cooperativas do país e entre as cinco maiores do Sistema Sicoob, com R$ 5 bilhões em ativos e mais de 90 mil cooperados. Está presente em 37 cidades nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso com 47 pontos de atendimentos e mais de 700 colaboradores.

Sobre a Favoo

A Favoo nasceu em 2007 com o objetivo de oferecer educação básica de excelência, tendo escolhido o formato cooperativo para garantir a aplicação de todo recurso excedente na conquista da qualidade no ensino e em infraestrutura. Desde 2021 atua também no ensino superior, sendo a primeira e única faculdade cooperativa do Brasil.

CoopMind

18 e 19 de maio de 2023

Auditório principal da Escola e Faculdade Favoo

Av. Liliana Gonzaga, 1265 – Bela Vista – Vilhena/RO

Entrada gratuita (mediante inscrição prévia)

Inscrições via Sympla pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/coopmind-congresso-de-intercooperacao-e-inovacao/1921038