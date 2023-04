Cuidar das nossas roupas é uma tarefa essencial para que elas durem mais tempo. Além disso, lavar as roupas corretamente também é importante para manter a aparência e a qualidade dos tecidos.

Neste artigo, apresentaremos algumas dicas valiosas sobre como cuidar da sua roupa para que ela dure mais tempo.

Separar as roupas por cor é uma das primeiras coisas a se fazer antes de começar a lavar. É importante separar as roupas brancas das coloridas e das escuras para evitar manchas. É recomendável lavar as roupas brancas separadamente, pois elas podem desbotar ou manchar se forem misturadas com outras cores. As roupas coloridas devem ser lavadas juntas, e as escuras também devem ser lavadas separadamente.

Ao escolher a temperatura da água para lavar as roupas, é importante observar as instruções de lavagem nas etiquetas das roupas. As roupas que contêm fibras naturais, como algodão e linho, podem ser lavadas em água quente, enquanto as roupas de cores vibrantes devem ser lavadas em água fria ou morna para evitar o desbotamento. Roupas delicadas, como seda e lingerie, devem ser lavadas em água fria ou morna e com sabão neutro.

O tipo de sabão utilizado para lavar as roupas também é importante. Sabões em pó são mais eficazes na remoção de manchas, mas podem deixar resíduos que irritam a pele e desgastam o tecido. Já os sabões líquidos são mais suaves e menos propensos a deixar resíduos, mas podem não ser tão eficazes na remoção de manchas difíceis. É importante escolher o sabão adequado para cada tipo de tecido e seguir as instruções de uso na embalagem.

Além disso, é importante prestar atenção nas instruções de secagem das roupas. Algumas roupas devem ser secas na sombra para evitar o desbotamento, enquanto outras podem ser secas ao sol. As roupas de lã e outras fibras naturais devem ser secas na horizontal para evitar deformações. Roupas delicadas, como seda e lingerie, devem ser secas ao ar livre ou em secadoras com temperatura baixa.

Para evitar a formação de bolinhas nos tecidos, é importante lavar as roupas do avesso. Isso reduz o atrito do tecido com outras peças de roupa ou com o tambor da máquina de lavar. Além disso, é importante não exagerar na quantidade de sabão e amaciante, pois o excesso pode deixar resíduos que danificam o tecido.

Ao passar as roupas, é importante observar a temperatura do ferro de passar. As roupas de algodão e linho podem ser passadas com ferro quente, enquanto as roupas delicadas, como seda e renda, devem ser passadas com ferro morno ou frio. É importante não passar o ferro diretamente sobre estampas, bordados ou apliques, pois isso pode danificar o tecido.

Por fim, é importante lembrar que cada tipo de tecido requer um cuidado específico. Roupas de seda, por exemplo, são muito delicadas e devem ser lavadas à mão ou em ciclo suave na máquina de lavar. Já as roupas de lã devem ser lavadas à mão ou em ciclo suave na máquina de lavar com água fria para evitar que encolham. Roupas feitas de tecidos sintéticos, como poliéster e nylon, podem ser lavadas em máquina de lavar em ciclo suave com água fria ou morna.

Para manter as roupas em boas condições, é importante guardar as roupas limpas e secas em um local adequado. Roupas de lã, por exemplo, devem ser guardadas em sacos de tecido para evitar a formação de traças. Já as roupas de seda devem ser penduradas em cabides de seda para evitar marcas de dobraduras.