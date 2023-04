O Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG), promove no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, o tradicional castelão, em Vilhena

Walmir Zocche, responsável financeiro do CTG, em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, disse que a festa do trabalhador é a maior festa pública da cidade, todo ano o evento é um sucesso.

Ainda de acordo com Zoche, o CTG procura homenagear o trabalhador, são cerca de 24 empresas parceiras que estão contribuindo com a festa neste ano, e outras dezenas de empresas que reúne seus funcionários para comemorar o Dia do Trabalhador.

Este ano serão cerca de 100 costelões e os valores são; costelão inteiro R$ 550,00, meio costelão R$ 300,00 e espeto R$ 70, 00.

Além disso, também serão vendidos porções de maionese, arroz, mandioca e salada no valor de R$ 10, 00 e cuca R$ 15,00.

Zoche comenta que no local já estão organizadas as tendas com mesas e cadeiras. Porém, haverá disponibilidade para levar e comer em casa.

Para quem deseja comprar ou reservar o costelão, pode entrar em contato com os organizadores no CTG, as vendas serão realizadas até dia, 30, domingo.

Mais Informações: (69) 9 9338 – 1495, (69) 8112 – 9883.

