A 2ª Edição do projeto Salus – Atendimento Clínico na Comunidade, ocorrerá nos dias 29 e 30 de abril, na cidade de Alto Paraíso, em parceria com a prefeitura local e uma rede de colaboradores, tanto da cidade de origem da instituição a qual o projeto está vinculado, quanto da cidade que sediará o evento.

Para essa nova edição, o projeto conta com a colaboração dos cursos de Biomedicina, Farmácia e Odontologia, que junto com os cursos de Medicina da FIMCA e Metropolitana, levarão uma assistência em saúde de qualidade e integrada para o paciente, como forma de agregar no sistema público de saúde local, bem como proporcionar vivência prática para os acadêmicos envolvidos nessa ação.

Nessa oportunidade, serão ofertados atendimentos nas áreas de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia e Pediatria, além de exames laboratoriais, ultrassonografia, dispensação de medicamentos e atendimento odontológico. A equipe irá atuar por área, de acordo com os conhecimentos obtidos no decorrer do curso, e pretende atingir um público de aproximadamente 250 pessoas. Ao final do evento, toda equipe reunida fará uma análise diagnóstica da realidade local, bem como dos atendimentos ofertados, aliados a uma discussão de caso que proporcionará um vasto aprendizado, baseado na vivência prática.

A professora Alcione Oliveira, coordenadora do projeto, fala sobre as expectativas com os atendimentos em outro município: “O projeto ocorre de forma semestral, assim, no segundo semestre de 2023 o projeto será realizando em outro município do nosso estado, firmando um dos objetivos do projeto de promover saúde integralizada em diferentes cidades de Rondônia”.

O objetivo do Projeto Salus é promover, nos municípios do estado de Rondônia, por meio de atendimentos médico, odontológico e farmacêutico assistencial, da realização de exames de rotina e das ações em saúde, o acesso aos serviços de saúde.

O público-alvo são pessoas de ambos os sexos, com faixa etária entre 0 e 70 anos, que tenham Cartão Nacional de Saúde (CNS), residentes do município atendido pelo projeto e que apresentem o comprovante de vacinação para COVID-19 com, no mínimo, a primeira dose.