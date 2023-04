Mariana Carvalho, que representou Rondônia na Câmara dos Deputados por dois mandatos, foi candidata ao Senado pela legenda nas últimas eleições, assume a presidência do partido como a mulher mais votada da história de Rondônia.

Mariana tem uma trajetória política consolidada no estado de Rondônia. Foi vereadora de Porto Velho, candidata à prefeitura da Capital e eleita deputada federal por duas vezes. Também foi a primeira mulher eleita para o cargo de Segunda Secretária da Câmara dos Deputados. Em toda a história, quando assumiu o posto, entrou para o seleto grupo de mulheres já ocupantes de cargos no mais alto colegiado da Câmara. Apenas 3 mulheres já haviam feito parte da composição.

Como parlamentar, atuou de forma contundente em causas ligadas à saúde, educação, infraestrutura, agricultura, combate à violência doméstica, esporte, entre outros. Durante a pandemia da covid-19 foi uma das mais atuantes parlamentares do Brasil e teve seis leis de sua autoria aprovadas, além de relatar a Lei que garantiu a compra das primeiras 100 milhões de doses de vacinas contra a covid.

Mariana ressaltou a importância de uma política ética e transparente, com a maior participação de jovens e mulheres na política. Como sucessora do presidente estadual, o deputado Alex Redano, assume o Republicanos no momento em que o partido se consolida como uma força política relevante no Estado. Nas últimas eleições, a legenda obteve excelentes resultados, elegendo representantes na Assembleia Legislativa de Rondônia.

O Republicanos de Rondônia ganha uma liderança experiente e comprometida com as causas da população. Sua atuação no partido certamente contribuirá para o fortalecer a legenda e para o avanço de pautas importantes para Rondônia.