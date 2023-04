A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Aparecida Marcelino Garcia, decretou luto oficial por três dias no município e cancelou todas as atividades esportivas realizadas pela prefeitura em virtude da morte do ex-prefeito José Roberto Horn, ocorrido na noite desta sexta-feira, 28, em acidente automobilístico na BR-435, entre Cerejeiras e Pimenteiras (leia mais AQUI e AQUI).

