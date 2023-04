Na noite desta quinta-feira (28), a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) participou da cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), no município de Cabixi.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito de Cabixi Izael Dias, o vereador Adriano Salles, Coordenadora Regional de Educação de Cerejeiras, professora Marlene Ribeiro de Souza, a secretária municipal de Educação Aparecida Alves Araruna, do comandante da Polícia Militar de Cabixi Ezuel Paloschi, de professores, alunos e pais de alunos de diversas escolas do município.

Em sua fala, a deputada Rosangela Donadon ressaltou a importância do esporte na formação dos jovens e no desenvolvimento das cidades do estado. “O esporte é uma ferramenta fundamental para a formação dos nossos jovens. Ele ajuda na disciplina, no trabalho em equipe, na saúde e no bem-estar”, afirmou a parlamentar.

A deputada também destacou o trabalho realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) na organização dos jogos. “Quero parabenizar a Seduc pelo empenho na organização deste evento. Tenho certeza que os alunos terão uma experiência incrível, que ficará marcada em suas vidas para sempre”, disse.

Ao final da cerimônia, a deputada Rosangela Donadon aproveitou para conversar com alguns dos alunos e professores presentes e desejou boa sorte a todos os participantes dos Jogos Escolares de Rondônia.