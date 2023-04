O empresário vilhenense Emerson Pohlmann, de 77 anos, proprietário das Casa das Pizzas, morreu neste sábado, 29, no hospital Amecor, em Cuiabá – Mato Grosso.

A Reportagem do Extra e Rondônia conversou com o filho do empresário, no qual disse que seu pai há algum tempo tratava de problemas de saúde e havia feito troca de valvula no coração, porém, houve complicações e calcificou, ficou fraco e começou a juntar liquido nos pulmões e estava tentado drenar o liquido para passar por um procedimento, entretanto, no último domingo, 23, o estado de saúde piorou e ele foi entubado, não resistindo morreu neste sábado.

Segundo o filho Paolo, a família está preparando o translado do corpo para Vilhena.

De acordo com funerária Canaã que cuida dos preparativos, o velório acontece a partir das 09h deste domingo, 30, e o sepultamento as 16h.

Emerson Pohlmann fundou a Casa das Pizzas a mais tradicinal da cidade há 35 anos.