Projeto que virou exemplo no estado de Rondônia, o “Semear e Ressocializar” está com as atividades suspensas após a fuga de dois apenados no início desta semana quando trabalhavam nas proximidades do Hospital Regional, em Vilhena (leia mais AQUI).

Ao Extra de Rondônia, a assessoria da prefeitura informou que, devido a esta situação, a justiça suspendeu as ações, mas que pode retornar a qualquer momento.

O projeto virou referência no estado ao ponto de vários municípios começarem o mesmo procedimento. Há três semanas (portanto, antes da fuga), familiares de apenados que participam da ação se reuniram com o juiz local (durante cerimônia de reinauguração da USB do bairro Cristo Rei) para solicitar a continuidade da ação, já que resulta em benefícios para o Município e ao próprio apenado, com a redução da pena.

Ao site, o coordenador do projeto, Silvano Alves Pessoa, informou que os detentos ainda não foram localizados, mas que as forças de segurança estão na incumbência de recaptura dos fugitivos.