Em vídeo destinado à população de Rondônia, o senador Confúcio Moura (MDB) informou que a parte mais complicada para a construção da ponte que ligará o Brasil e Bolívia, em Guajará Mirim do lado brasileiro, já está concluída, faltando apenas a atualização dos valores.

“O Projeto Técnico é a parte que mais demanda cuidados na realização de uma obra de grande complexidade. O que não é o caso da Ponte Brasil-Bolívia, pois o projeto já existe. Falta apenas ajustar aos dias de hoje os valores das planilhas que constam no documento”, disse o senador.

Embora não conste do orçamento da União deste ano, o parlamentar acha possível viabilizar recursos para que o processo licitatório se inicie ainda este ano. “Deveremos articular uma conversa com o governo para que o Projeto seja incluído no novo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC a ser lançado em breve pelo presidente Lula e iniciar o processo licitatório. Esse é um esforço da bancada federal de Rondônia, que já está toda mobilizada. Não precisa de todos os 400 milhões de reais, que é o valor que estimo para a obra. Se conseguirmos 50 milhões neste ano, abrimos a licitação e o restante entra no Orçamento do ano que vem”, acredita Confúcio Moura.

Além de ser uma promessa do século passado, pois a ponte foi objeto do Tratado de Petrópolis, a construção teve o aval do presidente Lula quando do seu segundo mandato, a obra é estratégica para o acesso ao Pacífico. “É uma dívida que o Brasil tem com os brasileiros. Não é possível chegar ao Pacífico sem pontes. O livro de Miguel de Souza e Luiz Tourinho já tratava desta ponte, obra decantada em verso e prosa. O momento é agora!”, concluiu o senador.

https://