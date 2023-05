Saber escutar, entender e atender a necessidade da população é a maneira correta de cuidar de todos os cidadãos, essa é a missão da deputada federal Cristiane Lopes, que esteve cumprindo uma longa jornada pelo Estado de Rondônia.

Foram vários municípios agraciados, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste e Ariquemes para ouvir os anseios da população e oportunizar novas melhorias para as cidades.

As visitas começaram por Mirante da Serra, o município que entrou na rota do turismo do estado de Rondônia, em destaque pelos lindos balneários e a Serra da Ponte Preta, localizada na linha 60. Na ocasião, Cristiane foi recepcionada pelo prefeito do município, Evaldo Duarte Antônio, que a levou na abertura de um torneio de futebol de campo amador. A deputada enfatizou que ficou extremamente feliz participando desse momento, “como todos sabem, amo jogar bola e não poderia perder essa oportunidade de prestigiar o evento”.

Em seguida, a parlamentar foi ao município de Vale do Paraíso, onde participou de uma reunião com a prefeita, Poliana de Moraes Gasqui, além de vereadores, secretários municipais e comunidade geral. Entre as diversas pautas apontadas durante o encontro está a necessidade de disponibilização de oferta de cursos de capacitação para os moradores da cidade, principalmente para os jovens que anseiam pelo primeiro emprego.

Em Ji- Paraná, com a missão de recepcionar e mostrar as demandas da cidade, o ex-deputado estadual Ari Saraiva, agradeceu a presença da deputada e apresentou algumas lideranças. “Estamos muito felizes em receber a nossa deputada federal aqui em nossa cidade e temos a certeza que em Brasília ela terá um olhar mais sensível para as demandas da nossa região. Precisaremos de seu apoio, com a destinação de emendas parlamentares para alavancarmos ainda mais a nossa produção agrícola e fomentar o desenvolvimento do nosso comércio”, pontuou.

Hoje a cidade é palco da maior feira de agronegócio da região norte, a “Rondônia Rural Show”, evento esse que atende às mais variadas atrações comerciais em nível estadual, nacional e internacional, no qual Cristiane Lopes é participante assídua.

Além disso, a parlamentar discorreu com alguns servidores do Instituto Federal de Rondônia – Campus Ji-Paraná, onde trataram sobre pautas inerentes à boa funcionalidade da instituição. Com o tema “Mais informações e Menos Preconceito”, participou também de uma linda carreata pelas principais avenidas da cidade em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo que foi dia 02 de Abril.

Já no município de Ouro Preto do Oeste, a deputada se reuniu com a vereadora Rosária Helena que também é presidente da Câmara Municipal da Estância Turística da cidade. Durante a reunião, foram discutidos assuntos importantes, com destaque para a implementação de políticas públicas para a população local.

Já na cidade de Ariquemes, foi recebida por sua liderança e comunidade onde conversaram sobre projetos e ações para o município. Para a deputada, a atitude de ouvir as demandas dos líderes comunitários, das autoridades locais de cada região, servidores e principalmente a comunidade, fortalece ainda mais a interlocução com o cidadão, que é a maior prioridade.

Feliz com o retorno ao seu estado, Cristiane promete movimentar a grande Porto Velho e fazer muitas outras visitas ao decorrer do mandato. “Eu fui eleita para ficar perto da necessidade do meu povo, eles querem falar e eu quero ouvir, eu vim para fazer a diferença e ser a resposta do povo no parlamento”, finalizou.