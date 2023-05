H.M.O., foi detido pela guarnição da Patrulha Reforço na noite de sábado, 29, quando pilotava uma motocicleta embriagado, em Vilhena.

De acordo com informações apurados pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Avenida Alípio Ernesto Graebin, no bairro Bela Vista, quando no cruzamento da Rua 1805, observaram um motociclista em alta velocidade e fazendo ziguezague na via.

Com isso, foram usados sinais sonoros para que o motoqueiro parasse, mas o mesmo não obedeceu.

Contudo, foi feito acompanhamento e após o suspeito percorrer algumas quadras, ele foi abordado.

O motociclista apresentava sinais de embriaguez e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual aceitou e o resultado apontou 0,72mg/l de ar expelido pelos pulmões, ou seja, estava embriagado.

Diante dos fatos, o motociclista recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran.