Acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta aconteceu na manhã desta terça-feira, 2, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto que é entregador de auto peças, seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando foi atingido pelo condutor do carro Fiat Strada, no qual em seguida foi também foi atingido por uma caminhonete.

Não houve feridos, apenas danos materiais.