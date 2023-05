A Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã da última sexta-feira (28), em uma fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao Km 208, no município de Pimenta Bueno/RO, interceptou um homem, de 54 anos, que viajava em um veículo (táxi), transportando diamantes de modo contrário à legislação vigente.

Durante o procedimento de fiscalização, foi solicitado ao passageiro que apresentasse o documento de identificação pessoal, sendo entregue aos policiais um Boletim de Ocorrência de perda ou extravio do documento, gerando dúvidas da real identificação. Além disso, o homem apresentou algumas inconsistências em suas falas. Ao ser perguntado de sua origem, destino e motivo da viagem, informou que estava vindo de Espigão do Oeste/RO e que estava em um garimpo em terras indígenas.

Questionado se continha algum material ilícito em suas bagagens, informou não haver e que o ouro extraído já teria sido vendido. Diante da fundada suspeita do passageiro vir de uma região de garimpo, bem como da impossibilidade de constatar a veracidade das informações contidas no Boletim, foi realizada busca nas bagagens.

Ao verificar seus pertences, foi encontrado dentro do bolso de uma calça um frasco transparente contendo diversas pedras com características semelhantes a diamante. Ao ser indagado sobre a origem do mineral, o homem informou que havia comprado todas as unidades de alguns garimpeiros pela quantia de R$ 750,00.

Diante dos fatos, constatou-se o crime de usurpação de bem ou matéria-prima da União e executar lavra ou extração de recursos minerais sem autorização. Os diamantes foram encaminhados à Polícia Federal e o infrator também foi conduzido à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário