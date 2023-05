Através de atividades voltadas ao tema “Paz na Escola”, a escola estadual de ensino fundamental Paulo Freire promoveu momento em alusão ao Dia da Educação em Vilhena.

Oracira Godinho e Mirian Claudete, diretora e vice da unidade educacional, afirmaram ao Extra de Rondônia que a escola realizou com os alunos, no período matutino, o momento de conscientização sobre “Paz na Escola” e essas atividades realizadas em sala visam promover uma cultura de paz no ambiente escolar.

“A nossa escola é, e deve ser afirmado como lugar de Paz, a população necessita saber disso e o objetivo de trabalhar esse tema é externar isso. Em nossa escola colocamos as turmas no pátio juntamente com toda equipe pedagógica e a gestora Mirian Claudete pautou sobre a importância do respeito do compromisso e da amplitude da frase ‘Paz na Escola’, retirando do verbete para a ação cotidiana de toda a equipe escolar alunos e comunidade”, explicam.

As gestoras afirmaram que o assunto foi abordado em sala de aula e foi elaborado com os alunos cartazes com frase e pinturas que retratem essa ação, com os próprios alunos explicando e expondo a obra de arte no pátio da instituição.

“Numa escola de Excelência, a Paz é fundamental, seguidos dos demais valores e práticas acadêmicas assertivas para o desenvolvimento acadêmico e pedagógico do aluno, estimulando os estudos, a autonomia intelectual, a preparação e o aperfeiçoamento profissional”, destacam.

