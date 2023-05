A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia executou, entre os dias a 28 de abril e 1 de maio, a operação Dia do Trabalhador 2023.

As ações de prevenções à violência no trânsito e promoção da segurança viária nas rodovias federais no nosso Estado foram intensificadas devido ao aumento do fluxo de veículos. Neste ano, o tema principal foi a conscientização dos motoristas e usuários das vias públicas.

Para fins de comparação, foram utilizados os dados do feriado de Tiradentes 2023.

Em relação ao número de acidentes, foram contabilizados um total de 13 ocorrências, sendo quatro graves. Dois óbitos foram registrados.

Entre as autuações aplicadas aos condutores estão: inutilização do cinto de segurança (74 casos – diminuição de 6%); não utilização dos dispositivos de retenção para crianças (25 casos – aumento 67%); e alcoolemia (56 casos – aumento de quase três vezes). Cabe atenção para os autos de ultrapassagens em locais proibidos, manobra diretamente relacionada aos acidentes resultantes em vítimas fatais. Foram registradas 96 infrações nesse último feriado, contra 74 ocorridas no feriado de Tiradentes.

Durante a operação, em dezenas de comandos policiais realizados, 7071 pessoas e 5562 veículos foram fiscalizados. Além disso, foram contabilizados um total de 1463 testes de alcoolemia. Na área criminal, foram efetuadas 30 prisões, sendo 11 dessas por crimes de trânsito – seis por embriaguez ao volante.

Vale ressaltar que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros três meses de 2023 tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas. De acordo com os dados apresentados pela Diretoria de Operações da PRF, são exemplos desse tipo de conduta evitável: ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível, ingestão de álcool, falta de atenção e desobediência às leis de trânsito.

Para o Diretor-Geral da PRF, Fernando Oliveira, “na maior parte dos acidentes, vidas são perdidas e pessoas se ferem em razão de um somatório de decisões equivocadas, seja por imprudência ou mesmo por inexperiência”. Ainda para o diretor, o trabalho de conscientização e educação é um dos pilares para a preservação de vidas.