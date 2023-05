O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae-RO), em convênio com a Prefeitura de Vilhena, promove nesta sexta-feira, 5, a Oficina do Plano Municipal de Turismo de Vilhena.

Esta será uma etapa para a construção do plano. A intenção, segundo o Sebrae, é que o instrumento, ao ser concluído, possa ser utilizado para orientar as políticas públicas no segmento turístico do município.

Vilhena tem potencial turístico em vários setores, pelo seu clima agradável, festival gastronômico, história [Casa de Rondon foi revitalizada e será reaberta], e pode se transformar também em indutora de agendas culturais — prefeitura reabriu o parque de exposições e anunciou intenção de construir teatro; e os eventos de música gospel atraem milhares de visitantes.

A oficina para construção do plano para explorar adequadamente o turismo ocorrerá na sede do Sebrae: avenida Ronny de Castro, no 4114, Jardim América, às 14h, de 5 de maio.