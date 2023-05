Mais uma vez, atletas da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) fizeram uma campanha muito positiva e se destacaram na 5ª edição da Copa Craques do Vôlei, na cidade de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso (MT).

A competição contou com a presença de delegações de vários municípios do vizinho Estado e teve alto nível técnico.

De acordo com o professor Silvan Freitas, as quatros equipes da AVV (sub-14 e 16 feminino e sub 16 e 18 masculino), chegaram às semifinais da competição, apesar da força das equipes que enfrentaram, e conquistaram duas pratas, um bronze e uma quarta colocação fazendo valer todo cansaço de cada quilômetro percorrido.

As quadras dos colégios “Mãe da Divina Providência” e “Nova Geração” receberam as finais da competição. No local, as meninas do sub-14 enfrentaram a representação do Alto Paraguaia e os meninos do sub-16 Primavera do Leste; pelo bronze, os meninos do sub-18 venceram a representação de Lucas do Rio Verde.

Freitas agradece todos os parceiros que ajudam a entidade e disse que “a jornada esportiva destas jovens promessas vilhenenses, novamente mostram a força do voleibol de base da cidade ‘Clima da Amazônia’ em terras mato-grossenses. E só se tornou possível devido ao esforço pessoal do secretário de esportes, Silmar Freitas, e a equipe da SEMES”.