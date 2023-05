A diretoria da Sicoob Credisul realizou na manhã de sábado, 29 de abril, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) no formato híbrido, reunião que marca o encerramento do processo assemblear, com os delegados de cada unidade da cooperativa.

Na reunião, foi aprovada a proposta de distribuição das sobras referentes a 2022, que foi apresentada aos cooperados nas pré-assembleias, discutida a reforma do estatuto e eleito os novos membros dos conselhos de Administração e Fiscal. O encontro aconteceu na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura, em Vilhena (RO).

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, avaliou os 35 encontros realizados nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, destacando a importância de estar próximo ao cooperado. “Diferente da maioria das cooperativas que adotaram o formato digital para as reuniões de negócios, nós decidimos fazer o circuito presencial para visitar todas as nossas unidades. É uma experiência interessante e entendemos que enquanto for possível continuaremos a fazer assim. Essa é uma oportunidade única de estar perto dos cooperados e fazê-los participar da gestão da cooperativa. Encerramos com a sensação de dever cumprido e com um resultado excepcional”.

O delegado e cooperado de Porto Velho, Ronaldo Marcelo Hella se diz impressionado com o crescimento da cooperativa, assim como a transparência da diretoria durante a prestação de contas. “Gostei bastante de como os números são apresentados aos cooperados e dos projetos de apoio a comunidade, como o do Hospital de Amor e incentivo ao esporte em nossa região. Esse é meu primeiro ano como delegado e tive o privilégio de votar e decidir o melhor para a cooperativa. Vim da incorporação da Portocredi, consegui acompanhar o grande crescimento que a Sicoob Credisul proporcionou aos associados. Estou muito feliz com os resultados!”.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, destacou o sucesso da reunião de encerramento. “Fechamos a AGOE com chave de ouro. Fizemos atualizações importantes no estatuto para nos adequar a novas realidades. Tomamos algumas decisões importantes, quanto ao reforço do nosso patrimônio via reservas, para que a Sicoob Credisul se consolide, fortaleça e continue crescendo”.

Após a votação, os membros eleitos para compor o Conselho de Administração pelos próximos quatro anos foram: Ivan Capra (Presidente), Junior Galvane Batista (Vice-presidente), Allan Thiago Muller Cirino (Conselheiro), Enrique Egea Pacheco (Conselheiro), Fernando Cesar Volpini (Conselheiro), Gustavo José Sartor (Conselheiro), Gustavo Nakai de Magalhães e Ribeiro (Conselheiro), Jefferson Ouribes Flores (Conselheiro), José Manuel Ramos Fernandes (Conselheiro), Lourival Da Lamarta Filho (Conselheiro), Nelson Soares Júnior (Conselheiro) e Volnei Masutti. E para o Conselho Fiscal vigente por três anos: Alceni Luiz de Moura (coordenador), Maciel Albino Wobeto (efetivo), Ivo Perondi (secretário) e Anderson Diogenes Munhoz (suplente). Após a reunião, os delegados juntamente com cooperados participaram de um almoço de confraternização no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG).