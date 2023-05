Heitor Zanatta, de 20 nos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 3, dentro do salão de uma sorveteria que pertence a família, no bairro Barão do Melgaço III, em Vilhena.

O rapaz estava com marcas no pescoço e um disparo de arma de fogo na cabeça. Um revólver foi encontrado no local.

Heitor era filho único de um casal de empresário em Vilhena.

O caso gerou comoção dos amigos nas redes sociais.

A Polícia Militar (PM) isolou o local e após os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec) o corpo foi liberado para a funerária Dom Bosco fazer a remoção.