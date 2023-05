O prefeito Flori Cordeiro (Podemos), divulgou um vídeo em que comenta a execução de obras de drenagem e pavimentação asfáltica nos bairros Parecis, Bela Vista e Barão 1, um antigo sonho de moradores dessas localidades em Vilhena.

O mandatário municipal destaca o esforço da empresa LCM para seguir à risca o cronograma da obra.

Em março deste ano, a prefeitura aditivou o contrato com novas regras e novo cronograma para a execução da drenagem e pavimentação com uma cláusula caução de R$ 5 milhões para os cofres da prefeitura, caso a mesma não cumpra com o cronograma (leia mais AQUI).

“Conforme estabelecido pela Prefeitura de Vilhena, no primeiro dia útil de maio, a empresa já estava mobilizada no local com duas frentes de serviços de terraplanagem. Isso mostra que a empresa está cumprindo à risca o acordo, e vamos estar acompanhando de perto a execução e cumprimento do cronograma”, enfatizou Flori.

A previsão da entrega da obra de pavimentação e meios-fios está prevista para o último dia útil de dezembro deste ano.

O prefeito agradeceu o apoio dos vereadores para garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo.

