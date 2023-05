GRUPO GILBERTO MIRANDA na AUTOMEC 2023 O gestor ELISEU BOHRER do Pós-Vendas das concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT e FIAT PSV em Cacoal e FIAT PSV em Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia participou da prestigiada 15ª FEIRA INTERNACIONAL DE AUTOPEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – AUTOMEC 2023, no período de 25 a 29 último no São Paulo Expo em São Paulo/SP.

AUTOMEC 2023 em SÃO PAULO Os colaboradores do GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia participaram da 15ª FEIRA INTERNACIONAL DE AUTOPEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – AUTOMEC 2023, no período de 25 a 29 último no São Paulo Expo em São Paulo/SP. Na foto Edimilson Nogueira e César Coimbra de Jaru, Clebson Alef da GIMA de Ariquemes, Eliseu Bohrer da CITRÖEN, PEUGEOT e FIAT PSV de Cacoal e Rolim de Moura, e Marcelo representante de produtos químicos da Staff do Brasil fornecedor para as concessionárias do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA.

VENDAS FIAT PSV Rolim de Moura A supervisora de vendas Kawanny Ferreira de Camargo e a gerente de vendas Rute Mandrick entre os consultores de vendas Francisco Angelo, Eduardo Luiz Lira, Érica Cristina de Oliveira e Claudinei Tarifa da FIAT PSV Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

ENCONTRO EM MOMENTO DE LAZER No último feriado, encontrei com o diretor administrativo TIAGO ZANDONÁ da renomada SICOOB FRONTEIRAS cooperativa de crédito nos estados de RO, MT e MS, acompanhado da esposa Kelly Chrystina Baratto e dos filhos Bernardo de cinco aninhos, e Maria Luiza de dez meses, no badalado Robusta Amazônico DON BENTO Café Especial localizado na Linha 10, da zona rural de Cacoal/RO, onde em apenas um dia passaram por lá mais de 300 pessoas para saborear o café e as delícias servidas no local. CASA & DECORAÇÃO – DESCONTO DE ATÉ 50% Em Cacoal, registrei o empresário OTÁVIO FOLI sócio proprietário da moderna e tradicional CASA & DECORAÇÃO em um dos elegantes showrooms da maior loja de móveis e decoração de Rondônia, que durante o período de 02 MAIO A 21 JUNHO está com toda a loja com MEGA OFERTAS, com DESCONTO DE ATÉ 50%.

PRESENÇA no JPR 2023 em SP O médico FRANCISCO ANTÔNIO PINHEIRO especialista em Diagnóstico por Imagem que atende em sua concorrida clínica CLINIMAGEM em Cacoal/RO, participou da JPR 2023 – 53ª Jornada Paulista de Radiologia e 25º Congresso Latino-Americano de Radiologia Pediátrica (SLARP) no Transamerica Expo Center (TEC) em Santo Amaro/SP, no período último de 27 a 30. MÉDICA IMUNOLOGISTA SANDRA LOPES Sempre com agenda cheia em seu consultório em Cacoal/RO, a médica SANDRA LOPES especialista em Pediatria, Neonatologia, Alergia e Imunologia de Adultos e Crianças sempre consegue tempo para se atualizar nas áreas de ALERGIA e IMUNOLOGIA para o atendimento aos seus pacientes ADULTOS e CRIANÇAS. Na última semana Sandra Lopes participou da IV JORNADA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA Faculdade de Medicina SUPREMA. 32ª FEIRA DA SOLIDARIEDADE Nos DIAS 08 e 09 de JULHO próximo acontece em Cacoal/RO, a tradicional e prestigiada 32ª FEIRA DA SOLIDARIEDADE do CERNIC – Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal.