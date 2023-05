Nesta sexta-feira, 05, a Diip Bar, a casa mais badalada da cidade, realiza show nacional com o cantor Gabriel Marcolan, um dos principais artistas sertanejos do Mato Grosso.

O evento também conta com duas apresentações locais, com muita música sertaneja e “pisadinha”, com cantor Fábio Costa.

O garden ficará sob o comando do Dj Enevax, com muito funk e eletrônico, o artista vem se destacando cada vez mais com seus Hits, simpatia e harmonia durante toda sua apresentação, sendo considerado um dos melhores Dj’s da região.

Para ficar ainda melhor, será dia de curtir com chopp em dobro das 18h às 20h, também entrada free, para “Elas” até as 23h.

BIOGRAFIA:

Natural de Sorriso-MT, desde pequeno já se mostrava apaixonado por música e aos 12 anos iniciou sua carreira pelos palcos da região. Tem como maiores inspirações as duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó, além de Cristiano Araújo, ícones da música sertaneja. De energia contagiante, sua principal característica é fazer o chão tremer por onde passa! Possui + de 500 shows realizados em sua carreira, + de 350 mil visualizações nas redes sociais. Já abriu shows nacionais como Victor e Leo, Hugo e Guilherme, Cezar Menotti e Fabiano, João Carreio e Capataz, Cleber e Cauan, Marilia Mendonça, Munhoz e Mariano e outros, também realizou show Internacional Acústico — Cancún/México (Evento Particular).

Com seu timbre vocal e talento, Gabriel vem chamando a atenção por onde passa. Seu último single, “Mandona”, ultrapassou a marca de 1,3 milhão de visualizações no YouTube e 270 mil streams no Spotify.

Recentemente o artista lançou a faixa “Balão em Mim”, Produzida por Blener Maycom, a música fala sobre um relacionamento casual, onde a mulher quer dar um “balão” no cantor, mostrando seu desejo e paixão por ele.

Com um refrão cativante, “Balão em Mim” tem tudo para conquistar o público do jovem artista e ser um de seus maiores sucessos.

>>>>>>>>>> Veja o clip abaixo: >>>>>>>>>>>

