A Polícia Federal de Rondônia (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 4, a Operação ‘Arcanjo’, para combater os crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil.

A investigação foi iniciada no início do ano de 2023, a partir de informações da organização não-governamental National Center for Missing & Exploited Childen – NCMEC, sediada nos EUA, com atuação da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infanto-juvenil , que reportou indícios do crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil de usuário da internet sediado em Porto Velho/RO.

As informações recebidas pela Polícia Federal de Rondônia foram tratadas com a máxima prioridade e, utilizando-se de técnicas especiais de investigação de polícia judiciária, foi possível identificar o responsável pela conduta criminosa.

O Mandado de Busca e Apreensão foi exarado pela Vara de Proteção à Infância e Juventude de Porto Velho/RO e foi cumprido durante o dia de hoje na capital Porto Velho.

Na ocasião, o investigado foi preso em flagrante delito como incurso no artigo 241-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por armazenar arquivo com registro de pornografia infanto-juvenil.

O suspeito foi encaminhado para o presídio de Porto Velho e ficará à disposição do Poder Judiciário.

O investigado responderá pelo crime de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de reclusão.