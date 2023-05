Ponte Jerônimo Santana! Este o nome que, na visão do senador e ex-governador Confúcio Moura deve ser dado à grandiosa obra, inaugurada pelo então presidente Bolsonaro, na Ponta do Abunã, ligando Rondônia ao Acre, por terra, pela BR 364.

Já tramitam dois projetos no Congresso, com homenagens a outras personalidades: o ex-governador rondoniense Paulo Nunes Leal e o ex-governador do Acre, Wanderley Dantas. Mas quais os argumentos usados por Confúcio para que Jerônimo seja o escolhido? Eles são forter e poderosos. O próprio senador explicou, no seu Blog: “a Ponta do Abunã era localizada em região da Bolívia, até que Jerônimo assumiu o Governo de Rondônia e foi longe no tempo, buscando os trabalhos feitos por Euclides da Cunha, no início do Século XX, no chamado Tratado de Petrópolis. Também moveu no Supremo Tribunal Federal ação de integração daquela região ao Estado de Rondônia, brilhantemente defendida pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Erasto Vilaverde, que ganhou a ação por unanimidade.

Jerônimo, um pouco antes, movimentou a tropa da Polícia Militar do Estado, numa operação ultra sigilosa e, sob a força da operação, assumiu a ponta do Abunã e seus distritos (se não me falha a memória a operação foi comandada pelo Coronel Ferro). Fincou a Bandeira de Rondônia naquele pedaço estratégico, como um “dedo” de terra no entremeio Bolívia e Amazonas”. Depois disso tudo, Confúcio arremata, usando também um pouco de bom humor: “E o nome da ponte? Hemmmm? E o nome dela? Quem é o merecedor do nome desta obra memorável? Claro que é Jerônimo Santana!”

A ponte sobre o rio Madeira, inaugurada em 7 de maio de 2021, e transformou numa obra histórica porque permitiu, pela primeira vez, a ligação do Estado do Acre com o restante do país, por terra, via BR 364. Iniciada em 2014, foram longos anos de espera, até que o então presidente Jair Bolsonaro, ao lado do seu então ministro da Infraestrutura e hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; dos governadores de Rondônia e Acre e de dezenas de autoridades, comandou a solenidade de entrega da ponte de um quilômetro e meio de extensão, com um custo de aproximadamente 160 milhões de reais.

Ela conecta o Acre a Rondônia, mas muito mais ao sistema rodoviário brasileiro, permitindo o escoamento da produção das regiões norte e centro-oeste, principalmente da soja, que abastece mercados mundo afora. Um sonho acalentado por toda a região, aliás, desde os tempos de jerônimo Santana, não haveria melhor homenagem à lembrança do primeiro governador eleito pelo voto direito em nosso Estado e que deixou seu nome na nossa História. Rondônia deve muito a ele por ter a Ponta do Abunã como parte do seu território. Haveria homenagem mais justa, como questiona o senador e ex-governador Confúcio Moura?

FÁTIMA NEGA QUE IBAMA ESTEJA EMBARGANDO GADO E CHAMA DE “TERRORISTAS” OS PARLAMENTARES QUE DENUNCIAM ESTAS AÇÕES

Confusão grande que vem por aí! A ex-senadora Fátima Cleide, maior nome do petismo rondoniense, gravou um vídeo desmentindo informações de que o Ibama estaria recolhendo ou ameaçando retirar gado de propriedades em Rondônia, como o fez no sul do Amazonas. Foi mais longe: acusou que “a divulgação de inverdades de embargos de gado e retirada de produtores é de bolsonaristas, que continuam espalhando boatos de forma a causar terrorismo e medo”. Contra várias denúncias e afirmações de produtores e políticos, Fátima afirmou que “não existe desapropriação por parte do Ibama, pois o órgão “não tem competência para fazer isso”. Aproveitou para dar lições da ideologia que defende, afirmando, por exemplo, que “as notificações ocorreram para respeitar as áreas de reserva legal, porque em tempos de mudanças climáticas, é fundamental o papel de o Estado brasileiro cumprir a legislação. Ela citou as recentes enchentes, que provocaram perdas nos estados de Rondônia, Acre e Amazonas, afirmando que “tudo isso não é obra do acaso ou castigo divino, mas frutos da ação humana, ao desrespeitar o meio ambiente”. Ou seja, o raciocínio é que as centenárias cheias que atingem a região, são frutos da ação humana. Fátima ainda acusou os parlamentares rondonienses, que estão denunciando as ações do Ibama: “os parlamentares de Rondônia, eleitos pelo voto popular, que juraram respeitar a Constituição, não podem ter atitudes tão absurdas, como a de praticar o terrorismo”. Certamente os deputados estaduais e federais vão responder às duras críticas declaradas pela ex-senadora. As declarações de Fátima, na integra, podem ser assistidas pelo link https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2023/05/ex-senadora-fatima-cleide-diz-que-nao-e-verdade-o-confisco-de-gado-de-produtores-rurais-em-rondonia-pelo-ibama-,159626.shtml.

ROCHA FALA COM ENTUSIASMO NAS REALIZAÇÕES DO SEU SEGUNDO MANDATO, EM ENCONTRO COM JORNALISTAS

Ele mal respira. Fala sem parar, sempre com grande entusiasmo, naquilo que mais gosta: o Estado que governa. Durante cerca de uma hora e meia, num encontro com jornalistas, Marcos Rocha fez um balanço dos primeiros quatro meses do seu segundo mandato, na manhã desta terça-feira. Acompanhado da primeira dama e secretária de Ação Social, Luana Rocha; do chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves e da secretária de Comunicação, Rosângela Silva, entre outros assessores, Rocha falou sobre os diferentes setores da administração, mostrando resultados positivos em todas elas. Destacou, por exemplo, a redução do desmatamento e a recuperação de por 10 por cento de áreas desmatadas, destacando o reflexo que isso significa para o mundo, que não está comprando nada de quem destrói seu meio ambiente. Falou muito nos mais de 10 mil notebooks já entregues aos professores; na recuperação de 322 das 403 escolas do Estado; nos 48 milhões investidos na Educação, só neste ano e acabou se emocionando ao abordar a compra de óculos especiais para crianças cegas. Rocha diz que quer fazer de Rondônia o melhor lugar para se viver e trabalhar. “É impossível?”, perguntou. Ele mesmo respondeu que não. Destacou tudo o que há de positivo no Estado, como a união dos poderes, as oportunidades de todos crescerem e de tudo de bom que esta terra abençoada pode dar a todos.

HOSPITAIS, TAMBAQUI, AGRICULTURA FAMILIAR E RODOVIA TRANSRONDÔNIA: TEMAS DESTACADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Marcos Rocha também destacou os investimentos em setores. Destacou ainda a aceitação do nosso tambaqui no exterior; fez relatos dos seus contatos no exterior, em busca de clientes internacionais para nosso melhor peixe; anunciou que em dez dias já se poderá começar ver os avanços concretos das obras do Hospital de Urgência e Emergência, na zona leste; anunciou a conclusão do hospital de Guajará Mirim e a busca para transformá-lo em hospital universitário; sublinhou uma série de ações da segurança pública e, mais ainda, as grandes realizações do governo na área da ação social, onde, pelo menos 25 mil famílias já foram atendidas, No Programa Fácil, mais de 1 milhão e 422 mil refeições já foram servidas, desde 2021. A proteção às mulheres em situação de risco fez parte também do resumo feito por Rocha, ao destacar que, em parceria com o Judiciário, 301 delas estão abrigadas pelo programa “Mulher Protegida”. Investimentos pesados para o pequeno agricultor, na faixa de 67 milhões de reais investidos na agricultura familiar, apenas no quadrimestre; a ampliação da parceria com as Prefeituras, com a presença de obras e mais obras nos municípios; turismo, esportes e várias outras ações foram destacadas, tudo fez parte do relato, com grande alacridade. Nas respostas a jornalistas, Rocha respondeu a vários questionamentos, incluindo a preocupação para a recuperação das nossas estradas, no pós chuvas do inverno amazônico. Destacou a importância da Rodovia TransRondônia, conhecida como Rodovia do Boi, onde o governo já fez dez quilômetros de asfalto e fará outros 70 quilômetros dos 200 da estrada. O Governador rondoniense está cheio de emoção e vontade de fazer o melhor por sua terra. Não se pode negar que ele está fazendo muito.

MARIANA CARVALHO ASSUME A PRESIDÊNCIA DO REPUBLICANOS, UM DOS PARTIDOS QUE MAIS CRESCEM NO ESTADO

Um dos partidos que mais tem crescido no Estado, aliado de primeira hora do governo Marcos Rocha, o Republicanos tem novo comando. O deputado estadual Alex Redano, que comandou a sigla com resultados altamente positivos, passou a presidência regional para a ex-deputada federal Mariana Carvalho. Embora jovem, Mariana tem uma história consolidada na política do nosso Estado. Ela representou Rondônia na Câmara dos Deputados por dois mandatos; foi candidata ao Senado pelo Republicanos, na última eleição e, agora assume a presidência do partido como a mulher mais votada da história de Rondônia. Ex-vereadora de Porto Velho, candidata à prefeitura da Capital e eleita deputada federal por duas vezes, Mariana foi também foi a primeira mulher eleita para o cargo de Segunda Secretária da Câmara dos Deputados. Em toda a história, quando assumiu o posto, entrou para o seleto grupo de mulheres já ocupantes de cargos no mais alto colegiado da Câmara. Apenas três mulheres já haviam feito parte da composição. Como parlamentar, atuou de forma contundente em causas ligadas à saúde, educação e infraestrutura. Mariana também foi a parlamentar que somou o maior volume de recursos, em emendas, destinadas a obras, infraestrutura e equipamentos para Porto Velho. O nome da ex-deputada federal é também considerado como um dos mais fortes para concorrer à Prefeitura da sua cidade, nas eleições municipais do ano que vem.

DESEMPREGO EM RONDÔNIA CONTINUA EM BAIXA. NO MÊS PASSADO, CRESCEMOS NOVAMENTE NO TOTAL DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA

Nesta semana, mais uma boa notícia no pacote de oportunidades de trabalho criadas em Rondônia, que, somando-se o que tem ocorrido nos últimos tempos, os coloca como o primeiro lugar no país com o menor desemprego. Tivemos mais avanços importantes. Apenas no mês março, tivemos mais de 1.500 novos postos de trabalho com carteira assinada, o que, proporcionalmente é uma informação das mais importantes. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na última semana, ao informam que foram contratados 558 mulheres e 536 homens para uma série de diferentes atividades. O setor de serviços foi o responsável por alavancar os números, com 930 contratações no período, tendo a maior parte dos novos trabalhadores idades entre 18 e 24 anos. Outros setores: comércio de 230 vagas; construção, 89 vagas; indústria, 66 vagas e o setor agropecuário, com 241 vagas. Desde o último quadrimestre do ano passado, Rondônia tem se posicionado como o Estado com a menor taxa de desemprego do país. Dados oficiais do IBGE, mostrou que Rondônia tem índice de desemprego, na ordem de (3,1 por cento), seguido de Santa Catarina (3,2 por cento) e Mato Grosso do Sul (3,3 por cento). Mesmo com alguns sintomas de que a economia no país pode ter problemas, em Rondônia, ao menos por enquanto, isso não está acontecendo.

PARCIALIDADE DA IMPRENSA E PESQUISAS FAJUTAS TAMBÉM PERDERAM A ELEIÇÃO NO PARAGUAI. CANDIDATO CONSERVADOR VENCEU

Os paraguaios foram às urnas e escolheram seu Presidente. Um conservador. Santiago Peña ganhou fácil, quase com as duas mãos nas costas, do esquerdismo que era representado pelo candidato Efrain Alegre, que tinha o apoio de toda a mídia (a gente já viu este filme por aqui, não é?). Por lá também, não para surpresa geral, os famosos institutos de pesquisa deram seu espetáculo. Até a 25ª hora, praticamente todas as pesquisas apontavam empate técnico entre os dois principais concorrentes, com números claramente muito longe da realidade. Peña, do partido situacionista, o Colorado, ganhou fácil, com mais de 16 pontos de diferença sobre seu adversário, que reunia um Frentão dos partidos socialistas e de toda a esquerda do país. Como está ocorrendo em vários países da nossa vizinhança, havia uma torcida clara da chamada grande mídia, em favor do candidato das esquerdas. Pelo jeito, a população ignorou essa parcialidade da imprensa, assim como não deu bola para os absurdos números das pesquisas, que tentavam colocar Efraim Alegre no páreo, sem sucesso. Com o resultado, o Paraguai entra para o grupo de alguns poucos países da América do Sul que são governados por representantes da direita. O são também Uruguai, Equador e Guatemala. Já a esquerda domina os maiores países e maiores economias do continente: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Guiana, além da comunista radical Venezuela.

PERGUNTINHA

Corremos o risco do presidente Lula causar novo frisson nas relações internacionais do Brasil, com alguma nova declaração destemperada, ao participar, esta semana, da coroação do Rei Charles III, da Inglaterra?